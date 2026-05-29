сегодня 11:00
общество

В больнице №3 Советского района Новосибирска сменился главврач — Александр Осадчий уволился

Фото: Сиб.фм / Freepik
В городской больнице №3, расположенной на левом берегу Советского района, сменился руководитель. В мае по собственному желанию уволился главный врач Александр Осадчий. Информацию изданию «Академ.Инфо» подтвердил сам экс-глава медучреждения.

Осадчий возглавлял больницу с июля 2018 года — почти восемь лет. В период пандемии коронавируса учреждение трижды перепрофилировали под ковидный госпиталь.

Много лет бывший главврач добивался строительства современной поликлиники на ОбьГЭСе. Удалось согласовать место для её размещения и подготовить проектно-сметную документацию. Однако из-за сложной экономической ситуации и санкций вопрос финансирования так и не решили.

Кандидатуру нового руководителя утвердит Министерство здравоохранения Новосибирской области.

Ранее сообщалось, что почти 1,5 тысячи жизней спасли новосибирские врачи благодаря ранней диагностике.

Кристина Уколова
Журналист

