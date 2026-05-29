В Новосибирске ищут подростка, который ударил пенсионерку самокатом по голове

В новосибирском Академгородке подросток на самокате ударил пенсионерку по голове. Инцидент произошёл у дома на улице Демакова. Полиция проводит проверку, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

На кадрах видео, которое появилось в социальных сетях, видно, как мальчик на самокате проезжает мимо пожилой женщины, возвращается, замахивается и бьёт её по голове. После этого подросток скрывается, а к пострадавшей подходит прохожий.

В полиции ТАСС подтвердили, что заявление от пенсионерки поступило, сейчас сотрудники проводят проверку.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске 12-летний мальчик на электросамокате попал под машину.