В Новосибирске продают западносибирскую лайку Дружка за 400 тысяч рублей

В Новосибирске местный житель выставил на продажу взрослую западносибирскую лайку по кличке Дружок. Цена питомца — 400 тысяч рублей. Объявление появилось на одном из популярных сайтов.

Продавец характеризует кобеля как активного и обучаемого, крупного размера.

В описании указано, что собака хорошо уживается с другими животными. По словам хозяина, лайка работает одиночным кабелем по вольному медведю, лосю, кабану, барсуку и соболю, а также обладает отличным чутьём.

Ранее сообщалось, что новосибирец продаёт крошечную богословскую книгу.