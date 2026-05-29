сегодня 07:39
общество

Вандалы испортили обновлённые скамейки и трибуны в парке «Арена»

Фото: МАУ «Дирекция городских парков»
В Новосибирске неизвестные испортили обновлённые скамейки и трибуны в парке «Арена». О случившемся рассказали в Дирекции городских парков.

Недавно завершили покраску и шлифовку лавочек, стремясь сделать зону отдыха уютнее для посетителей. Однако спустя несколько дней поверхности оказались исцарапаны и обезображены надписями. В учреждении признались, что подобное отношение вызывает обиду.

«Парки создаются для людей, и мы стараемся делать их уютнее, чище, красивее. Но находятся те, кто этого не ценит. Давайте будем уважать друг друга и место, где мы отдыхаем», — говорится в сообщение на странице Дирекции во «ВКонтакте».

Администрация просит посетителей сообщать охране или руководству парка, если вы стали свидетелями вандализма.

Наталья Шлюшинская
журналист

