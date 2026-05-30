140 тысяч бегунов по стране, 21,1 км — впервые: как в Новосибирске проходят забеги «Зелёного марафона» с благотворительным сбором

В Новосибирске проходит всероссийский «Зелёный марафон» организованный Сибирским банком ПАО «Сбербанк». Мероприятие развернулось на левом берегу города — на территории, прилегающей к многофункциональной ледовой арене «Сибирь-Арена». По данным организатора, забеги одновременно проходят в 60 городах России и объединяют свыше 140 тысяч участников.

Ход забегов на текущий момент

По состоянию на 12:40 все утренние старты состоялись по расписанию:

08:00 — дан старт полумарафону (21,1 км), который проводится впервые в истории новосибирского «Зелёного марафона»;

10:30 — старт забега на 10 км;

12:15 — старт забега на 4,2 км (партнёр дистанции — сервис HiFi-стриминга «Звук»).

В настоящее время участники забега на 4,2 км завершают дистанцию. Организаторы готовятся к детской программе.

Детские и инклюзивные забеги: расписание

В 12:45 на площадке началась зарядка и построение участников детских забегов. Далее по графику:

13:00 — старт детского забега 500 м (4–6 лет);

13:20 — старт детского забега 500 м (мальчики, 7–10 лет);

13:25 — старт детского забега 500 м (девочки, 7–10 лет);

13:30 — старт детского забега 500 м (мальчики, 11–17 лет);

13:35 — старт детского забега 500 м (девочки, 11–17 лет).

Партнёром детских забегов выступает «СберKids». Также в программе:

13:40 — семейная дистанция;

13:45 — взрослый инклюзивный забег (500 м);

13:50 — детский инклюзивный забег (500 м, 6–17 лет).

Ограничения движения транспорта

В связи с проведением мероприятия с 06:00 до 16:00 действуют временные ограничения на следующих участках:

- от площади имени профессора Лыщинского до пляжа «Наутилус» (участок от ул. Стартовой до пляжа со всеми прилегающими выездами и въездами);

- от пляжа «Наутилус» вдоль территории МФЛА «Сибирь-Арена» до проезда в районе дома №160 по ул. Немировича-Данченко (ориентир — регулируемый пешеходный переход у остановки «Метро «Спортивная»).

Также с 06:00 до 16:00 ограничена стоянка транспортных средств на указанных участках и организовано регулирование перекрестков. Организаторы марафона рекомендуют новосибирцам добираться до места соревнований на общественном транспорте.

Благотворительная составляющая

Участники и зрители могут внести добровольное пожертвование. Как сообщает организатор, Сбербанк удваивает сумму и направляет её в благотворительный фонд «Вклад в будущее». Средства пойдут на поддержку детей с ментальными особенностями и опытом сиротства, а также на развитие инклюзивного образования в России.

Награждение и фестиваль

В 11:30 состоялось торжественное открытие и награждение победителей забегов на 10 км и 21,1 км. В 14:00 запланировано награждение победителей на дистанции 4,2 км, а также детских и инклюзивных забегов. В 14:30 начнётся фестивальная часть с выступлением хедлайнера — группы «RASA».

12:09. На марафон пришел самый высокий человек страны.

12:17. Начался бег.

12:24. Бегут даже мамы с детьми и Человек паук.