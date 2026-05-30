Более 140 тысяч участников по всей стране: в Новосибирске прошёл «Зелёный марафон». ФОТОРЕПОРТАЖ

30 мая в Новосибирске прошёл всероссийский «Зелёный марафон», организованный Сибирским банком ПАО «Сбербанк». Главной площадкой мероприятия стала территория возле МФЛА «Сибирь-Арена» на левом берегу города.

По данным организаторов, спортивный праздник одновременно состоялся в 60 городах России и объединил более 140 тысяч участников.

Одним из главных событий марафона стал первый в истории новосибирского этапа полумарафон на дистанции 21,1 километра. Его старт состоялся в 08:00. Позже участники вышли на дистанции 10 километров и 4,2 километра.

Большое внимание организаторы уделили семейным и детским стартам. В течение дня прошли забеги для детей разных возрастов, семейная дистанция, а также инклюзивные забеги для взрослых и детей.

Во время проведения марафона в районе «Сибирь-Арены» действовали временные ограничения движения транспорта и парковки. Для удобства участников и гостей организаторы рекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Традиционно мероприятие носило и благотворительный характер. Участники и зрители могли сделать добровольные пожертвования. Собранные средства будут направлены в фонд «Вклад в будущее» на поддержку детей с ментальными особенностями, детей с опытом сиротства и развитие инклюзивного образования. Сбербанк удвоит итоговую сумму пожертвований.

В рамках марафона состоялись церемонии награждения победителей на всех дистанциях. После спортивной программы гостей ждал музыкальный фестиваль, хедлайнером которого стала группа RASA.

«Зелёный марафон» вновь стал одним из крупнейших спортивных событий года в Новосибирске, объединив профессиональных спортсменов, любителей бега и семьи с детьми.