Какие штрафы ждут водителей Новосибирска с 1 июня 2026 года за шины и ДТП

С 1 июня 2026 года в России вступают в силу сезонные требования к использованию шин, закреплённые в Перечне неисправностей и условий, при которых запрещена эксплуатация транспортных средств.

Документ является приложением к правилам дорожного движения и содержит нормы по сезонности резины. В частности, запрещается использование шипованных шин в летний период — в июне, июле и августе.

Таким образом, водителям нельзя ездить на шипованной резине после 1 июня. Рекомендуется заменить её до 31 мая 2026 года.

За нарушение предусмотрена административная ответственность. Водителю может быть вынесено предупреждение или назначен штраф в размере 500 рублей по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.

При этом использование зимних шин без шипов в летний период не считается нарушением. Также не штрафуют автомобили, где шипы уже полностью отсутствуют.

В сети также распространяются сообщения о якобы новых штрафах, связанных с отсутствием аварийного знака и бумажного извещения для оформления ДТП по Европротоколу.

Однако действующее законодательство не вводит новых санкций в 2026 году. Штраф за отсутствие аварийного знака отдельно не предусмотрен, так как он исключён из перечня неисправностей ещё в 2023 году.

При этом обязанность выставить знак при ДТП сохраняется. За нарушение правил оформления аварии может быть назначен штраф в размере 1000 рублей, и эта норма действует давно.

Что касается бумажного извещения о ДТП, то обязательного штрафа за его отсутствие нет. Страховые компании лишь рекомендуют иметь бланк при себе на случай оформления Европротокола без доступа к интернету.