Новосибирские библиотеки становятся центрами технологий и живого общения

Библиотечная сеть Новосибирской области продолжает масштабное обновление. Сегодня библиотеки региона постепенно превращаются не только в места для хранения книг, но и в современные культурно-просветительские пространства.

Специалисты отмечают, что в условиях огромного потока информации библиотеки становятся площадками, где посетители могут получить проверенные знания и найти возможности для общения, обучения и творчества.

Одним из главных направлений развития стало создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Семья». За последние годы в Новосибирской области открыли уже 40 таких учреждений. До конца 2026 года планируется запуск ещё шести библиотек и двух детских культурно-просветительских центров.

Новые пространства отличаются современным дизайном, мультимедийным оборудованием и специальными зонами для чтения, работы, обучения и проведения мероприятий.

Работа региона получила высокую оценку на федеральном уровне. Новосибирская область удостоена награды за самые технологичные модельные муниципальные библиотеки страны.

Как рассказала директор Новосибирской государственной областной научной библиотеки Светлана Тарасова, учреждение выполняет роль главного методического центра для всей библиотечной сети региона. В электронной базе библиотеки уже собрано более 280 тысяч оцифрованных документов.

Кроме того, в декабре 2024 года в области начал работу первый центр реставрации и консервации библиотечных фондов.

Активно внедряются и современные технологии. В научной библиотеке используют искусственный интеллект для каталогизации новых изданий и анализа краеведческих материалов. Также продолжается создание единой цифровой платформы по истории Новосибирской области. Проект приурочен к предстоящему 90-летию региона.