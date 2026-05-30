Новосибирцам назвали даты выплаты детских пособий в июне

Жители Новосибирской области в июне получат детские пособия и другие социальные выплаты за май по обычному графику.

Как сообщили в региональном отделении Социального фонда России, переносов не предусмотрено, поскольку 3, 5 и 8 июня приходятся на рабочие дни.

3 июня семьям перечислят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет для неработающих родителей, выплату на первого ребёнка до трёх лет, средства на детей военнослужащих, а также отдельные выплаты из материнского капитала.

5 июня поступит ежемесячная выплата из материнского капитала на детей до трёх лет.

8 июня средства получат работающие родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до полутора лет.

Все выплаты будут перечислены автоматически на банковские карты получателей.