Партия «Новые люди» помогает новосибирцам отстоять права при некачественном капремонте

Куда обращаться, если капремонт дома затягивают или проводят с нарушениями — ответ на этот вопрос дали на ЖКХ-форуме, который провела партия «Новые люди». Это уже третья подобная встреча за последние несколько месяцев. В ходе диалога депутаты и профессиональные юристы рассказывают новосибирцам, как правильно оформить обращения и отстоять свои права.

«ЖКХ — это та сфера, с которой человек сталкивается каждый день. Счета, ремонт, состояние двора — всё это напрямую влияет на качество жизни. Но часто человеку без юридического образования сложно разобраться в документах. Мы инициируем проверки, помогаем составлять претензии, сопровождаем жителей во всех инстанциях. Но не менее важно дать людям инструменты, которые они смогут использовать самостоятельно. Например, не ждать капремонта в доме по тридцать лет, а ускорить этот процесс», — рассказала депутат Законодательного собрания Новосибирской области, руководитель фракции «Новые люди» Дарья Карасева.

После лекций от экспертов в сфере ЖКХ участники форума смогли задать свои вопросы и поучаствовать в тематическом квизе, чтобы закрепить знания и получить полезные призы.

В дальнейшем «Новые люди» планируют одновременно с ЖКХ-форумами запустить специальный образовательный курс «Школа ЖКХ». Её ученики получат более системные знания о том, как наладить диалог с управляющими компаниями и ресурсоснабжающими организациями. В итоге они смогут сами использовать эти навыки, а также помогать соседям.

Также на ЖКХ-форуме прошло вручение членских билетов новосибирцам, которые вступили в партию «Новые люди».

«Мы видим большой запрос на обновление, за последние несколько месяцев к нашей команде присоединились больше 300 человек. Многие из них давно посещают наши мероприятия — например, ЖКХ-форумы. Другие приходят с новыми идеями и проектами. Уверена, вместе мы сможем ещё больше!» — отметила Дарья Карасева.