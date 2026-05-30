После четырёх месяцев лечения: парализованный в Таиланде новосибирец возвращается домой

Житель Новосибирска Евгений, которого парализовало в Таиланде из-за редкого заболевания, завершил курс реабилитации за границей и готовится вернуться домой. О переживаниях семьи рассказала его супруга Ольга.

По её словам, за четыре месяца лечения были приложены огромные усилия, однако результат оказался не таким, на который рассчитывали близкие.

«Мы надеялись, что уедем оттуда на своих ногах, но, к большому сожалению, наши ожидания не оправдались», — призналась женщина.

Ольга отметила, что реабилитационный центр и специалисты сделали всё возможное для восстановления мужа. Однако заболевание у каждого пациента протекает по-разному, поэтому сроки выздоровления остаются неизвестными.

За время лечения семья столкнулась с серьёзными финансовыми расходами и эмоциональными трудностями. При этом супруги не собираются останавливаться и намерены продолжить восстановление уже в Новосибирске.

Для этого Ольга заранее договорилась с несколькими специалистами, которые будут регулярно приезжать к Евгению домой. Это позволит сохранить достигнутый прогресс и продолжить реабилитацию в привычной обстановке.

Сколько времени займёт дальнейшее восстановление мужчины, пока неизвестно. Однако его семья надеется, что лечение и поддержка специалистов помогут постепенно вернуть утраченные функции организма.