Промышленность Новосибирской области пока не вышла на показатели прошлого года

В Новосибирской области сохраняется снижение промышленного производства по сравнению с прошлым годом.

По данным Новосибирскстата, индекс промышленного производства за январь–апрель 2026 года составил 95,2% к аналогичному периоду 2025 года.

Наиболее заметное снижение зафиксировано в добыче полезных ископаемых, где показатель сократился на 10%. В обрабатывающих производствах спад составил 5,4%.

При этом ситуация постепенно улучшается. Если по итогам первого квартала индекс промпроизводства в регионе составлял 93,4%, то по результатам четырех месяцев показатель вырос до 95,2%.

Для сравнения, в соседнем Красноярском крае за январь–апрель промышленное производство снизилось на 3,3%. В то же время в Республике Тыва зафиксирован рост на 10,9%, а в Хакасии — на 2,6%.