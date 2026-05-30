Пропавший 29 мая восьмилетний мальчик найден живым в Новосибирске

В Новосибирске благополучно завершились поиски восьмилетнего мальчика. Ребёнка нашли живым. Об этом сообщили представители поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Школьник пропал 29 мая. После занятий он ушёл из школы, но домой так и не вернулся. Родители обратились за помощью в полицию и к волонтёрам. К поискам оперативно подключились сотрудники правоохранительных органов и добровольцы. Информацию о ребёнке распространили в соцсетях и поисковых ориентировках.

Через некоторое время мальчика нашли. Где именно и при каких обстоятельствах — не раскрывается. Также не уточняется, понадобилась ли ему медицинская помощь. Известно только, что ребёнок жив и находится в безопасности. Поиски официально завершены.

