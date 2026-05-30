Ребёнка сбили на пешеходном переходе в новосибирском Академгородке

В Новосибирске родители ищут очевидцев аварии, в которой пострадал ребёнок. ДТП произошло 27 мая около 16:45 на пешеходном переходе возле остановки «Проспект Строителей» в Академгородке.

По информации, опубликованной в местном сообществе, мальчика сбил автомобиль Nissan серого цвета, двигавшийся в сторону Академгородка по левой полосе. Со слов ребёнка, водитель остановился после наезда, вышел из машины, осмотрел его, а затем покинул место происшествия.

Сейчас мальчик находится дома. Родители рассчитывают найти свидетелей случившегося и просят откликнуться всех, кто мог видеть момент аварии или располагает записями с видеорегистраторов.