сегодня 04:30
общество

Светская львица из Новосибирска Ленина раскрыла тайную переписку с Заворотнюк

Фото: Сиб.фм / скриншот из сериала "Моя прекрасная няня", соцсети
Бизнесвумен Лена Ленина рассказала о последнем общении с актрисой Анастасией Заворотнюк. По её словам, раньше они часто виделись на светских и культурных мероприятиях и поддерживали тёплые отношения.

Со временем, как отметила Ленина, актриса стала меньше появляться на публике и постепенно отдалилась от привычного круга общения. Позже стало известно о тяжёлом заболевании Заворотнюк.

Последняя переписка между ними состоялась в 2019 году. Ленина поздравила актрису с днём рождения и предложила ей подарок, однако ответа так и не получила. После этого их общение прекратилось.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. По словам Лены Лениной, рядом с актрисой до последних дней находились её близкие и семья.

Также бизнесвумен призвала журналистов и пользователей соцсетей уважительно относиться к памяти актрисы и не распространять фотографии, сделанные во время болезни.

WhatsApp* — принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в России.

Игорь Кириченко
Журналист

