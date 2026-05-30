Светская львица из Новосибирска Ленина раскрыла тайную переписку с Заворотнюк

Бизнесвумен Лена Ленина рассказала о последнем общении с актрисой Анастасией Заворотнюк. По её словам, раньше они часто виделись на светских и культурных мероприятиях и поддерживали тёплые отношения.

Со временем, как отметила Ленина, актриса стала меньше появляться на публике и постепенно отдалилась от привычного круга общения. Позже стало известно о тяжёлом заболевании Заворотнюк.

Последняя переписка между ними состоялась в 2019 году. Ленина поздравила актрису с днём рождения и предложила ей подарок, однако ответа так и не получила. После этого их общение прекратилось.

Анастасия Заворотнюк умерла 30 мая 2024 года после продолжительной борьбы с тяжёлой болезнью. По словам Лены Лениной, рядом с актрисой до последних дней находились её близкие и семья.

Также бизнесвумен призвала журналистов и пользователей соцсетей уважительно относиться к памяти актрисы и не распространять фотографии, сделанные во время болезни.

