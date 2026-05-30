В Новосибирске выставили на торги Toyota Corolla за 1,2 миллиона рублей

В Новосибирске на электронной площадке объявили аукцион по продаже автомобиля Toyota Corolla. Начальная стоимость лота составляет более 1,2 миллиона рублей.

Согласно опубликованной информации, автомобиль был выпущен в 2011 году. Продажа проходит в рамках реализации имущества должника по исполнительному производству.

Машина находится на улице Богдана Хмельницкого. В документах указано, что на автомобиль наложены обременения в виде залога и запрета на регистрационные действия.

Также сообщается, что взыскателем по исполнительному производству выступает банк.

Информация о торгах размещена на государственной площадке, где потенциальные покупатели могут ознакомиться с условиями аукциона и характеристиками автомобиля.