сегодня 17:00
общество

В Новосибирской области аграриев оштрафовали за нарушения при работе с пестицидами

Фото: Сиб.фм / нейросеть
С начала 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора усилили контроль за использованием пестицидов и агрохимикатов в Новосибирской области. За первые пять месяцев года ведомство провело 180 мероприятий.

Из них 59 были связаны с контрольно-надзорной деятельностью. В этот список вошли четыре внеплановые выездные проверки, семь выездных обследований и 48 наблюдений за соблюдением обязательных требований.

По итогам проверок в отношении сельхозпроизводителей вынесли три постановления о привлечении к административной ответственности по статье 8.3 КоАП РФ. Общая сумма штрафов составила 9 тысяч рублей. Половина этой суммы уже поступила в бюджет.

Одним из примеров стала внеплановая проверка индивидуального предпринимателя Дмитриенко В.В., которая прошла в апреле. Основанием для инспекционного визита стали данные федеральной информационной системы «Сатурн», указавшие на возможные нарушения законодательства.

Помимо проверок, специалисты активно занимались профилактической работой. За этот период они провели 77 обязательных профилактических визитов и 84 консультации для аграриев.

Для повышения доступности таких мероприятий использовались цифровые технологии. В частности, 69 профилактических визитов и консультаций организовали через мобильное приложение «Инспектор». Это позволило расширить охват сельхозпроизводителей и ускорить взаимодействие с надзорным ведомством.

