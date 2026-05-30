В Новосибирской области новым федеральным судьям вручили удостоверения

В Новосибирской области состоялась торжественная церемония вручения удостоверений федеральным судьям, назначенным на должности указом президента России.

Мероприятие прошло 29 мая 2026 года в рамках заседания квалификационной коллегии судей региона.

Документы, подписанные главой государства, новым судьям вручил главный федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов.

Удостоверения получили Павел Дмитревский, назначенный в Новосибирский областной суд, а также Ольга Самохина и Татьяна Соловьёва, направленные в Искитимский районный суд. Документ также был вручён Анне Куприй, которая приступит к работе в Советском районном суде Новосибирска.

С напутственными словами к судьям обратились председатель Новосибирского областного суда Людмила Симанчева и Николай Буймов. Они пожелали новым представителям судебной системы профессиональной устойчивости, здоровья и успехов в работе.