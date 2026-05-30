сегодня 09:15
общество

В Новосибирской области полиция закрыла более 200 сайтов по продаже незарегистрированных лекарств

Фото: magnific / опубликовано на Сиб.фм
В Новосибирской области завершилась международная оперативно-профилактическая операция «Пангея». Её участники боролись с незаконной торговлей лекарствами и медицинскими изделиями, в том числе в интернете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Сотрудники полиции обнаружили более 200 сайтов и аккаунтов в соцсетях, через которые людям предлагали купить незарегистрированные медицинские препараты. На этих ресурсах также пытались дистанционно продавать лекарства, отпускаемые строго по рецепту.

Всего полицейские выявили 16 преступлений и административных правонарушений. Нарушения касались подделки рецептов, незаконного оборота сильнодействующих веществ, а также оказания косметологических услуг без лицензии.

Полицейские продолжают поиски фальшивых и контрафактных медицинских товаров. Жителям региона напоминают: сообщить о незаконной продаже лекарств можно по телефонам 02 или 112, а также в любом отделении полиции.

Ранее сообщалось, что льготные лекарства в Новосибирской области теперь можно получить по QR-коду в приложении.

Кристина Уколова
Журналист

