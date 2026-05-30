В Новосибирской области таможенники закупят легковые авто почти на 18 млн рублей

Федеральная таможенная служба объявила электронный аукцион на закупку десяти новых легковых автомобилей. Начальная стоимость контракта составляет 17,95 миллиона рублей.

Согласно документации, все машины должны быть 2026 года выпуска и соответствовать установленным техническим требованиям.

Заказчик рассчитывает получить автомобили в кузове универсал с пятью дверями. Машины должны быть оснащены бензиновым двигателем мощностью от 100 до 150 лошадиных сил и объёмом от 1,5 до 2 литров. Также предусмотрены механическая коробка передач, передний привод и экологический класс не ниже Евро-5.

Отдельное внимание уделено оснащению автомобилей. В обязательный перечень вошли подушки безопасности водителя и переднего пассажира, система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, кондиционер, аудиосистема и усилитель рулевого управления.

Приём заявок на участие в аукционе продлится до 8 июня 2026 года. Победитель должен будет поставить весь автопарк не позднее 30 октября 2026 года.