В Новосибирской области в перевозку и хранение грузов инвестировали более 62 млрд рублей

В Новосибирской области отмечается заметный рост транспортно-логистической активности.

Губернатор региона Андрей Травников обсудил текущие результаты и перспективы отрасли на рабочей встрече с представителями бизнес-сообщества, где был представлен отчёт о работе железнодорожного транспорта за первые четыре месяца 2026 года.

По итогам обсуждения глава региона отметил положительную динамику в экономике области. Доля транспортно-логистического сектора в валовом региональном продукте достигла 11%. Объём инвестиций в направление «Транспортировка и хранение» по итогам 2025 года составил почти 62 миллиарда рублей. Отдельно отмечается рост мультимодальных перевозок с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта.

Данные железнодорожной статистики подтверждают общий рост показателей. Погрузка зерна и зернобобовых культур увеличилась на 35%. Объём контейнерных перевозок за январь–апрель 2026 года превысил 1 миллион тонн, из которых около 900 тысяч тонн направлено на восток. Экспортные перевозки в этом направлении выросли на 17% и достигли 5,1 миллиона тонн. Основными направлениями поставок сибирской продукции остаются Китай, Египет, Казахстан и другие страны.