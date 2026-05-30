сегодня 22:30
общество

В Новосибирской области выпустили почти 48 миллионов экземпляров печатной продукции

Фото: Сиб.фм / АиФ-Новосибирск
Несмотря на развитие цифровых технологий, бумажные книги продолжают пользоваться высоким спросом у жителей Новосибирской области.

По данным Новосибирскстата, со ссылкой на Российскую книжную палату, в 2025 году в регионе было выпущено 780 наименований книг, 152 вида журналов и 108 газет.

Общий тираж печатной продукции за год составил 47,7 миллиона экземпляров. Эти показатели свидетельствуют о том, что традиционные издания по-прежнему занимают важное место в жизни читателей.

Специалисты отмечают, что многие выбирают бумажные книги благодаря их эстетике, удобству чтения и меньшей нагрузке на глаза. Кроме того, для многих читателей важны тактильные ощущения и возможность пополнить домашнюю библиотеку.

При этом электронные и печатные издания сегодня не конкурируют между собой, а скорее дополняют друг друга. Цифровые форматы позволяют быстро получать доступ к нужной литературе, а бумажные книги сохраняют особую атмосферу и привычный многим формат чтения.

Игорь Кириченко
Журналист

