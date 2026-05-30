В центре Новосибирска продают особняк Food Factory Loft за 450 млн рублей

В центре Новосибирска выставили на продажу особняк Food Factory Loft. Стоимость объекта составляет 450 миллионов рублей.
Речь идёт о коммерческом здании площадью 2059 квадратных метров. В объявлении указано, что объект подходит для бизнеса и имеет офисную отделку.
Высота потолков в здании достигает 4,2 метра. Внутри есть центральное отопление, а мощность электросети составляет 149 киловатт.
Также отмечается, что вход в здание расположен со стороны улицы. Объект продаётся без условий по проценту с товарооборота и без ежегодной индексации.
Food Factory Loft считается одним из известных лофт-пространств в центре Новосибирска.