82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 08:42
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
82.76% -1.2
сегодня
30 мая, 08:42
пробки
1/10
погода
+7.9°C
курсы валют
usd 74.69 | eur 87.59
сегодня 05:30
общество

В центре Новосибирска продают особняк Food Factory Loft за 450 млн рублей

Фото: Сиб.фм / сайт объявлений
Подпишитесь на Telegram-канал

В центре Новосибирска выставили на продажу особняк Food Factory Loft. Стоимость объекта составляет 450 миллионов рублей.

Речь идёт о коммерческом здании площадью 2059 квадратных метров. В объявлении указано, что объект подходит для бизнеса и имеет офисную отделку.

Высота потолков в здании достигает 4,2 метра. Внутри есть центральное отопление, а мощность электросети составляет 149 киловатт.

Также отмечается, что вход в здание расположен со стороны улицы. Объект продаётся без условий по проценту с товарооборота и без ежегодной индексации.

Food Factory Loft считается одним из известных лофт-пространств в центре Новосибирска.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в max

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в
Мы используем файлы cookie и сервисы аналитики (включая Яндекс.Метрику) для улучшения работы сайта. Продолжая использование сайта, вы соглашаетесь с обработкой ваших персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.