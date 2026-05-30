Жителям Новосибирской области выплатили более 100 миллионов рублей за изъятых животных

В Новосибирской области продолжают оказывать помощь владельцам личных подсобных хозяйств, которые лишились животных в ходе противоэпизоотических мероприятий.

Одной из основных мер поддержки стали компенсационные выплаты за изъятое поголовье. По данным регионального управления ветеринарии, такую помощь уже получили 280 личных подсобных хозяйств. Общая сумма выплат составила 100,3 миллиона рублей.

Дополнительно для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, действует программа ежемесячной социальной поддержки. На её реализацию из областного бюджета направили 142,2 миллиона рублей.

Размер выплаты составляет 18 560 рублей в месяц. Поддержка предоставляется в течение девяти месяцев. На сегодняшний день помощь получили 269 семей, в которых проживают 833 человека. Общая сумма перечисленных средств достигла 47,4 миллиона рублей.

Также власти предусмотрели компенсацию части расходов на восстановление поголовья. Жители могут получить возмещение 50% стоимости коров и 30% стоимости бычков, приобретённых в сельскохозяйственных организациях.

Максимальный размер такой выплаты составляет 200 тысяч рублей на одного человека в год. Эта мера призвана помочь владельцам хозяйств быстрее восстановить производство после понесённых потерь.