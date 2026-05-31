сегодня 12:25
общество

В Новосибирске поймали двоих несовершеннолетних за рулём мототехники

Фото: Сиб.фм / Густаво Зырянов
Сотрудники Госавтоинспекции Новосибирска совместно с ЦОДД и инспектором ПДН пункта полиции «Пашино» провели рейд по выявлению несовершеннолетних водителей мототранспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате были задержаны двое таких водителей. В отношении родителей одного из нарушителей составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию ребёнка. В Госавтоинспекции напомнили, что если несовершеннолетнему 16 лет и больше, то за управление мопедом, скутером, мотоциклом и другой подобной техники без прав предусмотрена административная ответственность – штраф от 5000 до 15 000 рублей. Если же ребёнку меньше 16 лет, то ответственность за него несут родители.

Взрослых настоятельно просят не оставлять ключи от транспортных средств в доступных местах. Дети не обладают достаточными навыками вождения и не могут трезво оценить дорожную обстановку. Это создаёт прямую угрозу жизни и здоровью самих подростков, а также ставит под удар безопасность других участников дорожного движения.

Наталья Шлюшинская
журналист

