62 млрд рублей вложений получила транспортно-логистическая отрасль Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников провёл рабочую встречу с представителями транспортно-логистического бизнеса, на которой были озвучены ключевые итоги работы железнодорожного транспорта за январь-апрель 2026 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Глава региона отметил позитивные тенденции. Так, доля отрасли в валовом региональном продукте достигла 11%, увеличившись по сравнению с 2025 годом, когда показатель составлял 10,9%. Объём инвестиций в транспортировку и хранение по итогам 2025 года приблизился к 62 миллиардам рублей. Также растёт доля мультимодальных перевозок, совмещающих железнодорожный и автомобильный транспорт.

В структуре погрузки на железной дороге по-прежнему доминирует уголь, занимая 55%. Хорошую динамику демонстрирует контейнеризация, которая вышла на второе место с долей в 14%.

За четыре месяца в контейнерах было отправлено 1 млн тонн грузов, из которых 900 тонн проследовало в востребованном Восточном направлении. В целом отгрузка на Восток выросла на 17%, достигнув 5,1 млн тонн.

10% грузов на ЖД приходится на зерно и зернобобовые, далее следуют нефтепродукты с показателем в 9% и строительные материалы с 6%.

Значительные темпы роста показало зерновое направление, прибавившее сразу 35% к уровню прошлого года. В сегменте перевозок зерна также происходит структурная перестройка: контейнерные отправки уже занимают 38%, приближаясь к зерновозам с их долей в 52%, тогда как на полувагоны и крытые вагоны приходится лишь 6% и 4% соответственно. География поставок новосибирского зерна охватывает десятки стран, а ключевыми покупателями выступают Китай, Куба, Белоруссия, Египет, Саудовская Аравия, Киргизия и Казахстан.