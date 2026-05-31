Бесплатные уроки по правильному вождению электросамокатов пройдут в Новосибирске 31 мая

В последний день весны, 31 мая, на Михайловской набережной Новосибирска заработает первая в этом сезоне Школа вождения электросамокатов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

Площадка развернётся под Октябрьским мостом и будет принимать посетителей с двух часов дня до восьми вечера. Обучение проводят городская мэрия совместно с сервисом кикшеринга Whoosh, участие бесплатное.

В программе – знакомство с устройством самоката и особенностями его эксплуатации. Инструкторы разберут правила дорожного движения для средств индивидуальной мобильности, объяснят принципы безопасного и этичного вождения в городской среде, а также расскажут, как действовать в нештатных ситуациях. Отдельное внимание уделят правилам завершения поездки и парковки.

После теоретической части участников старше 16 лет ждёт практическое занятие на специально оборудованной площадке под присмотром опытных наставников.