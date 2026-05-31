Депутаты смягчили карточные ограничения: теперь все 20 карт можно хранить в одном банке

В Госдуме решили пересмотреть жёсткие рамки для банковских карт, которые изначально закладывались во второй пакет антимошеннических мер. Как сообщил глава комитета по информполитике Сергей Боярский, из документа исключено положение, ограничивающее количество карт в одном банке пятью штуками.

Таким образом, россияне смогут держать весь разрешённый «пластик» (а общая планка, напомним, составит 20 карт на человека) где им удобнее — хоть в единственном банке. Прежняя версия законопроекта заставляла граждан распыляться: не более пяти карт на одну организацию и не более 20 — суммарно во всех.

Изначально идея ввести лимит в пять карт на банк исходила от Центробанка. Однако регулятор пошёл на попятную из-за недовольства людей: ещё в феврале 2026 года СМИ писали, что ЦБ готов повысить эту планку хотя бы до десяти. Теперь же, похоже, ограничение снимут полностью, оставив лишь общее «потолковое» значение в 20 карт.

Поправки находятся на стадии подготовки ко второму чтению. Ожидается, что они существенно облегчат жизнь тем, кто по разным причинам (например, для кэшбэка на разные категории или ведения бизнеса) привык держать много карт в рамках одного удобного банка.