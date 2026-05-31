Дождливая погода ждёт новосибирцев в последний день весны

В последний весенний день 2026 года жителей Новосибирской области ждёт переменная облачность и осадки. Температура на большей части региона не превысит +23 градуса, по данным Западно-Сибирского УГМС.

Днём 31 мая в Новосибирской области в отдельных районах пройдут умеренные дожди. Столбики термометров поднимутся до отметок в +18...+23 градусов, лишь местами воздух прогреется до +28.

В Новосибирске днём будет от +19 до +21 градуса, ожидаются небольшие, а местами и умеренные дожди.

1 июня осадки в регионе прекратятся, немного потеплеет – до +20...+25 градусов, местами будет жарко – около +30. В Новосибирске в первый день лета ожидаются комфортные +22...+24 градуса.