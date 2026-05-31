Год строгого режима за попытку украсть две пары кроссовок получил новосибирец

Кировский районный суд Новосибирска рассмотрел уголовное дело о неудачной краже из магазина в одном из торговых центров. Фигурант, уже имевший проблемы с законом, попытался вынести обувь, пока продавец ненадолго отлучился, однако уйти незамеченным не смог и получил реальный срок. Подробности сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Всё произошло 27 февраля 2026 года. Как установил суд, мужчина зашёл в торговую точку, где в тот момент отсутствовал продавец. Рольставни магазина были опущены, но не до конца – оставался зазор ниже человеческого роста, чем и воспользовался обвиняемый. Он намеревался похитить две пары кроссовок, однако его действия заметил сотрудник охраны торгового центра. Бросив товар прямо в магазине, злоумышленник попытался скрыться, но был остановлен и задержан посетителями ТЦ.

В судебном заседании мужчина признал вину лишь частично. Подсудимый настаивал на том, что планировал украсть только одну пару обуви, а не две. Однако суд, проанализировав всю совокупность представленных доказательств, счёл эти показания недостоверными. В тоже время владелица магазина заявила, что простила вора, просила строго его не наказывать и подтвердила, что значительного ущерба ей причинён не был.

В итоге суд квалифицировал действия подсудимого, как покушение на кражу, посчитав, что в там нет признаков преступления в виде причинения значительного ущерба и незаконного проникновения в помещение. При вынесении приговора были учтены смягчающие обстоятельства и данные о личности подсудимого. Свою роль сыграло и то, что на момент совершения преступления мужчина уже отбывал наказание в виде восьми месяцев лишения свободы за мелкое хищение. Суд назначил окончательное наказание – один год колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.