Минтранс ввел единый стандарт для вокзалов и аэропортов по всей России

Министерство транспорта утвердило единые требования к работе вокзалов и аэропортов. Как сообщает «Московский Комсомолец в Новосибирске», авторы инициативы рассчитывают, что внедрение общих правил на всех транспортных объектах городов и областей позволит создать комфортную, безопасную и понятную среду для пассажиров. Особый акцент сделан на семейные поездки — они, по замыслу разработчиков, должны стать более спокойными и предсказуемыми.

Новый стандарт вводится на фоне роста пассажиропотока. Согласно статистике, в 2025 году новосибирский аэропорт Толмачёво обслужил широкую сеть маршрутов — как внутренних, так и международных. Аналогичная картина наблюдается и на железной дороге. По данным Западно-Сибирской железной дороги, в 2025 году объём перевозок пассажиров увеличился на 1,3% по сравнению с предыдущим периодом. Общее число перевезённых людей превысило 44 миллиона человек.

Таким образом, новая инициатива призвана унифицировать стандарты обслуживания на фоне постоянно растущего спроса на транспортные услуги.