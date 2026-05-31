Не работать — не значит прохлаждаться: Протоиерей разоблачил главный миф о Троице

В преддверии Троицы многие верующие задаются вопросом: что на самом деле означает церковное указание «не работать» в праздничный день? Заместитель руководителя миссионерского отдела Симферопольской и Крымской епархии протоиерей Максим Кондаков развеял распространённое заблуждение на этот счёт.

Как пояснил священнослужитель, выражение «нельзя работать» в церковном понимании вовсе не означает полного отказа от всяких дел и тем более — пассивного времяпрепровождения. Речь идёт о том, чтобы в праздник в первую очередь уделить внимание духовной жизни: молитве, участию в богослужении, посещению храма. Это не запрет на труд как таковой, а указание на иерархию ценностей. Главное для верующего в этот день — найти время для обращения к Богу.

День Святой Троицы в 2026 году выпадает на 31 мая. Это переходящий праздник, который всегда отмечается на 50-й день после Пасхи, поэтому его дата ежегодно меняется. Троица входит в число двунадесятых праздников и считается одним из главных событий церковного года. Она посвящена сошествию Святого Духа на апостолов и знаменует собой завершение пасхального периода. Сразу за ним, в понедельник, следует День Святого Духа.

Кроме того, Троица в народной традиции всегда была окружена приметами и обрядами, и 31 мая 2026 года не станет исключением. Считается, что дождь в этот день сулит богатый урожай, хороший сенокос и тёплое лето, а радуга обещает здоровье и достаток. А вот жара, напротив, предвещает засушливый сезон. Особой удачей у наших предков было попасть под троицкий дождь. Утренней росой умывались, чтобы сохранить красоту и укрепить здоровье на весь год.