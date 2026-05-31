Новосибирцев предупредили об исчезновении армянских овощей и клубники с прилавков

С 30 мая 2026 года вступил в силу временный запрет на ввоз в Россию целого ряда свежих овощей, ягод и зелени из Армении. Под ограничения попали томаты, огурцы, перец, зеленые культуры и клубника. Такое решение может затронуть и жителей Новосибирска.

Россельхознадзор объяснил эти меры необходимостью защиты фитосанитарного благополучия страны. Причиной послужили участившиеся нарушения при поставках, которые несут прямую угрозу сельскому хозяйству государств-членов ЕАЭС. Только с начала 2026 года зафиксирован 181 случай обнаружения карантинных объектов при ввозе армянской плодоовощной продукции. Ведомство также подчеркивает, что компетентные органы Армении не приняли должных мер по ранее выявленным проблемам.

Недавняя инспекция предприятий Армении, прошедшая с 21 по 27 мая, выявила ряд нарушений. Кроме того, выяснилось, что значительная часть товара отгружается в Россию участниками внешнеэкономической деятельности с неизвестной формой собственности, которые систематически уклоняются от прохождения обязательного фитосанитарного контроля.

«Указанное свидетельствует об отсутствии у армянских коллег системы прослеживаемости продукции при ее экспорте в Россию», — подвели итог в Россельхознадзоре.

