Пассажир «ВАЗа» погиб в столкновении с «КамАЗом» под Новосибирском

В Новосибирском районе 30 мая в районе четвёртого километра Советского шоссе произошла авария с летальным исходом. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Новосибирской области.

Водитель «ВАЗ-21102», молодой человек 2008 года рождения, без водительских прав, двигался в сторону ОбьГЭС. Пытаясь совершить обгон справа по полосе разгона, он врезался в стоявший с включенной аварийной сигнализацией «КамАЗ».

В результате пассажир легковушки, чью личность ещё устанавливают, скончался на месте. Сам водитель и две его пассажирки 2007 и 2008 года рождения получили травмы. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства случившегося.