Полиция накрыла павильон с контрафактным табаком на 400 тысяч рублей

В Новосибирске сотрудники отдела экономической безопасности провели рейд по выявлению нелегальной торговли табачной продукции. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий внимание полицейских привлёк торговый павильон на Гусинобродском шоссе. Внутри обнаружилась крупная партия немаркированных сигарет – около двух тысяч пачек, общая стоимость которых превышает 400 тысяч рублей.

Весь товар был изъят и направлен на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Сейчас устанавливаются все причастные к нелегальному бизнесу, а также каналы поставки контрафактной продукции.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что на складе в Новосибирске нашли 48 тысяч литров контрафактного алкоголя.