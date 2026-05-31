С 1 июня в Новосибирске вступят в силу изменения в выплатах, налогах и поддержке семей

С 1 июня в Новосибирске и по всей России вступят в силу изменения, которые затронут социальные выплаты, налогообложение и меры поддержки семей с детьми.

Часть пенсионеров получит увеличение выплат. Повышение коснётся граждан, которым в мае исполнится 80 лет. Для них увеличится фиксированная часть страховой пенсии. Дополнительные выплаты предусмотрят и для пенсионеров с инвалидностью I группы, если статус будет установлен в мае.

При этом сохранится правило, по которому повышение фиксированной выплаты назначат только по одному основанию. Повторное увеличение применяться не будет.

Надбавки предусмотрят и для пенсионеров, имеющих иждивенцев. Доплату начислят за каждого нетрудоспособного члена семьи, но не более чем за трёх.

Изменения затронут доходы по банковским вкладам. Обновят необлагаемый налогом порог по процентным доходам. При его превышении часть дохода будет облагаться налогом.

С начала лета стартует приём заявлений на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Выплату смогут получить семьи с доходом ниже установленного уровня в регионе.

Также изменится механизм возврата части НДФЛ для таких семей. При соблюдении условий ставка может снизиться до 6%, а разницу вернут через Социальный фонд.

В июне запланируют короткую рабочую неделю в связи с празднованием Дня России. Выходные продлятся с 12 по 14 июня.

Кроме того, до 1 июня гражданам потребуется подать отчёт о движении средств по зарубежным счетам. Требование распространится на владельцев иностранных банковских счетов и платёжных систем.