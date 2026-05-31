Стало известно, сколько магнитных бурь ожидает новосибирцев в июне

В июне 2026 года на Земле прогнозируются периоды повышенной геомагнитной активности. Об этом говорится в предварительных данных специалистов, наблюдающих за состоянием магнитосферы.

Геомагнитные колебания связаны с солнечной активностью. В частности, их вызывают вспышки на Солнце и выбросы корональной плазмы. Под их воздействием магнитное поле Земли временно становится нестабильным, что может продолжаться от нескольких часов до нескольких дней.

Для оценки таких процессов используется Kp-индекс, который показывает уровень возмущения магнитосферы. Значения шкалы варьируются от 0 до 9, где высокие показатели соответствуют магнитным бурям и возможным сбоям в работе техники.

По предварительному прогнозу, в июне ожидается несколько неблагоприятных периодов. Повышенная геомагнитная активность прогнозируется 4 и 13 июня. Магнитные бури ожидаются 11 и 12 июня.

В эти дни уровень Kp может достигать значений 4–6, что соответствует умеренным и сильным возмущениям магнитного поля. В такие периоды возможны кратковременные сбои в работе связи и навигационных систем, а также ухудшение самочувствия у метеочувствительных людей.

Большая часть июня, по предварительным оценкам, пройдёт в спокойной геомагнитной обстановке. В остальные дни показатели Kp будут находиться на уровне 2–3, что соответствует стабильному состоянию магнитосферы.

Специалисты отмечают, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и могут корректироваться в зависимости от солнечной активности.