Священник объяснил, почему Троица входит в число главных христианских праздников

Почему Троица считается одним из ключевых торжеств в христианстве и какой глубинный смысл несёт этот день? На вопросы информационного портала VSE42.RU ответил помощник Епархиального архиерея Кемеровской епархии по вопросам организации церковного служения священник Вячеслав Ланский.

Как пояснил собеседник, Троица относится к числу двунадесятых праздников — так называют двенадцать самых значимых событий церковного календаря. Все они прямо или косвенно связаны с земной жизнью Иисуса Христа, Богородицы, а также с важнейшими вехами истории Церкви. Более высокий статус среди этих дат имеет только Пасха — Воскресение Христово.

По словам Вячеслава Ланского, именно сошествие Святого Духа на апостолов стало точкой отсчёта для становления христианской церкви. В тот момент ученики Иисуса обрели особые духовные дарования. Первая же проповедь апостола Петра привела к вере около трёх тысяч человек. Так, по словам священника, была основана Церковь как мистическое тело Христово, которое духовно объединяет всех верующих в Него.

В 2026 году праздник Святой Троицы, который также называют Пятидесятницей, приходится на воскресенье 31 мая. Троицкая родительская суббота (Вселенская панихида) состоится накануне — 30 мая.