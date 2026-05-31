сегодня 05:30
общество

В Новосибирске названы даты школьных выпускных в 2026 году

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске определились с рекомендованной датой проведения школьных выпускных вечеров в 2026 году. Торжества для одиннадцатиклассников планируется организовать в конце июня.

Как сообщили в Министерстве просвещения России, выпускные вечера для школьников по всей стране рекомендовано провести 27 июня 2026 года. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов.

В министерстве уточнили, что дата носит рекомендательный характер. Региональные власти могут изменить её с учётом местных условий и организационных особенностей.

Основная цель введения единой даты — обеспечить общий подход к проведению выпускных мероприятий и создать комфортные условия для школьников во всех регионах, включая Новосибирскую область.

В Новосибирске традиционно основные праздничные события проходят на крупных городских площадках. Среди них площадь Ленина и Михайловская набережная.

