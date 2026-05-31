В Новосибирске температура воздуха не поднимется выше +24 градусов в июне

Жителей Новосибирска в ближайшие выходные ждёт комфортная погода без сильных осадков. По данным синоптиков, в начале новой недели температура воздуха поднимется до +24 градусов.

В субботу, 30 мая, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью возможен небольшой дождь, а днём существенных осадков не прогнозируется. Температура воздуха ночью составит +11...+13 градусов, днём потеплеет до +19...+21. Скорость западного ветра достигнет 4–9 метров в секунду.

В воскресенье, 31 мая, местами также возможны небольшие осадки. В ночные часы столбики термометров покажут +10...+12 градусов, а днём воздух прогреется до +18...+20 градусов. Ветер сменит направление на юго-восточное и будет дуть со скоростью 3–8 метров в секунду.

По-настоящему летняя погода установится в городе в понедельник, 1 июня. Осадков практически не ожидается. Ночью температура составит +10...+12 градусов, а днём поднимется до +22...+24 градусов. Юго-восточный ветер сохранится в пределах 3–8 метров в секунду.