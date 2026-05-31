сегодня 13:59
общество

В Новосибирской области пьяный водитель лишился автомобиля и заплатит 200 тысяч штрафа

Фото: прокуратура Новосибирской области / опубликовано на Сиб.фм
Чулымский районный суд вынес обвинительный приговор 45-летнему жителю Каргатского района за повторную нетрезвую езду. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Мужчина признан виновным по части 1 статьи 264.1 УК РФ. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения, но должных выводов не сделал и снова сел пьяным за руль.

Преступление было выявлено 22 февраля 2026 года. Подсудимый, будучи нетрезвым, управлял автомобилем «Лада 210540» и был остановлен сотрудниками ДПС. Проведённое освидетельствование показало наличие абсолютного этилового спирта в концентрации 0,929 мг на литр выдыхаемого воздуха, что превышает допустимые нормы.

Суд назначил сибиряку наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом на два года. Помимо этого, ключевым последствием для осуждённого стала конфискация его автомобиля – машина обращена в доход государства. Приговор пока не вступил в законную силу.

Наталья Шлюшинская
журналист

