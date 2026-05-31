Юрист назвал законные случаи найма работников на даче

Владельцы загородных домов часто привлекают помощников для работ на участке, и в большинстве случаев это абсолютно законно. Главное — не перепутать личное подсобное хозяйство с бизнесом, пояснил член Ассоциации юристов России Шамиль Султанов в интервью RT.

По словам эксперта, наёмные работники вправе заниматься на даче самыми разными делами: косить траву, чинить беседку, строить баню, ухаживать за плодовыми деревьями, убирать мусор или ремонтировать дом. Закон не чинит здесь препятствий, но обращает внимание на цель использования земли.

Если участок предназначен для садоводства, огородничества или просто отдыха, то помощь со стороны — не нарушение. Совсем другое дело, когда владелец пытается использовать дачу для извлечения коммерческой прибыли. Как подчеркнул Султанов, проблемы возникают лишь при нецелевом использовании земли: например, если участок превратился в мини-гостиницу, авторемонтную мастерскую, склад товаров, питомник растений на продажу или небольшое производство.

Юрист резюмирует: суть претензии со стороны контролирующих органов будет не в том, что у хозяина работают люди, а в том, что земля эксплуатируется не по своему назначению. Для обычных дачных забот и личных нужд нанимать помощников можно без опасений.