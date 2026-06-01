Банк Уралсиб принял участие в подготовке Сводного поискового отряда «Память Отечества»

27 мая в Доме офицеров Новосибирского гарнизона состоялся сбор поискового отряда «Память Отечества» в рамках подготовки к участию в военно-исторической экспедиции «Западный фронт. Варшавское шоссе». Военно-историческая экспедиция «Западный фронт. Варшавское шоссе» будет проходить в августе на территории Барятинского района Калужской области. Участниками экспедиции станут представители поисковых организаций, общественных движений и объединений Российской Федерации, школьники. В прошлом году участниками экспедиции стали также поисковые отряды из Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Белоруссии и Молдовы.

Для участия в экспедиции из Новосибирска будет сформирован сводный поисковый отряд «Память Отечества», в который войдут члены Общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Новосибирской области, учащиеся старших классов общеобразовательных школ Новосибирска. Банк Уралсиб оказал финансовую поддержку поисковому отряду в подготовке военно-исторической экспедиции.

25 июня 2025 года Уралсиб подписал Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в совместной работе с общественной организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов. Соглашение направлено на реализацию совместных программ по защите гражданских, социально-экономических прав ветеранов, повышения качества жизни и благополучия людей старшего поколения, разработку совместных программ социальной поддержки людей старшего поколения, создание условий активного долголетия и проведение мероприятий гражданско-патриотической направленности и других направлений взаимодействия.

«Банк Уралсиб является организатором или активным участником целого ряда социально значимых инициатив в Сибирском регионе. Мы рады внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения, а также помочь проведению военно-исторической экспедиции. Банк и в дальнейшем будет поддерживать такие инициативы», – отметила Исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.

