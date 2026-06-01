Кому придут деньги в июне: полный график выплат пенсий и пособий

Июньская порция выплат от государства уже начала поступать на счета россиян. Социальный фонд традиционно публикует график перечислений, чтобы получатели не гадали, когда проверять баланс карты. Рассказываем, кому и какого числа придут деньги.

Единое пособие на детей придёт одним из первых. Его перечисляют строго третьего числа каждого месяца. Тем, кто получает выплаты через банк, деньги упадут на карту именно 3 июня. А вот получателям через почтовые отделения придётся ориентироваться на график Почты России — доставка разносится по дням в зависимости от графика работы конкретного отделения.

Пособие по уходу за ребёнком до полутора лет также придёт в установленную дату. Обычно его перечисляют восьмого числа. Это касается как работающих родителей, так и неработающих, но оформивших выплату через СФР.

Материнский капитал в июне будет направляться по заявлениям. Ежемесячная выплата из средств маткапитала тоже производится третьего числа, одновременно с единым пособием. Важно помнить, что право на неё имеют семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Пенсии за июнь большинство получателей увидят по привычному графику. Тем, кому выплаты приходят на карту, деньги зачисляются в зависимости от даты, установленной для конкретного отделения СФР. Обычно это промежуток с 5 по 21 число месяца. Получатели через почту ориентируются на доставку по графику своего почтового отделения.

Отдельно стоит сказать про больничные листы. Выплаты по временной нетрудоспособности перечисляются в течение десяти рабочих дней после получения сведений о закрытом листке нетрудоспособности. Здесь фиксированной даты нет, всё зависит от даты оформления больничного.

Специалисты напоминают: если выплата не пришла в ожидаемый день, не стоит паниковать раньше времени. Задержка может быть связана с банковскими операциями или выходными днями. Для уточнения всегда можно обратиться в клиентскую службу Социального фонда или проверить статус заявления на портале «Госуслуги».

Ранее сообщалось, что бывшие военные смогут получать две пенсии с июня.