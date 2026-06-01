Бердчанин самовольно подключился к газопроводу и попал под суд

В Бердске перед судом предстанет 38-летний местный житель. Его обвиняют по пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ: кража совершённая из газопровода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, с августа 2025 по февраль 2026 года обвиняемый отапливал нежилое помещение площадью почти 470 квадратных метров, не имея на это законных оснований. Мужчина не заключил договор на поставку газа и не получил разрешение на ввод оборудования в эксплуатацию. Вместо этого он самовольно подключился к газопроводу и совершил тайное хищение природного газа общим объёмом свыше 11,4 тысячи кубометров.

Действия злоумышленника нанесли ущерб компании «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» на сумму более 75 тысяч рублей. Уголовное дело будет рассматривать Бердский городской суд.