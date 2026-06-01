Четыре выходных подряд: как отдыхаем на День России в 2026 году

День России — один из самых молодых государственных праздников, но выходные в его честь россияне уже успели полюбить. В 2026 году календарь подарил приятный сюрприз: торжество выпадает на пятницу, а значит, страна получит сразу четыре дня отдыха подряд.

Официально нерабочим днём объявлено 12 июня. Так как это пятница, следом автоматически идут суббота и воскресенье. Таким образом, выходные растягиваются с 12 по 14 июня включительно. Для тех, у кого рабочая неделя стандартная пятидневка, это означает короткий отдых без переносов. Четырёхдневные каникулы — отличный повод устроить мини-отпуск или выехать на дачу.

При этом стоит помнить, что четверг перед праздником, 11 июня, не является сокращённым рабочим днём. Предпраздничных сокращений Трудовой кодекс для этого дня не предусматривает, так что отработать его придётся полностью. А вот для тех, кто трудится посменно, график устанавливает работодатель. Сдельщикам и сотрудникам на окладе праздничный день оплачивается в двойном размере, если смена выпала на 12 июня.

Что касается самого праздника, День России берёт начало в 1990 году. Тогда, 12 июня, первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете. Сначала дату называли Днём независимости, но позже название сменили на нынешнее. Сегодня это праздник, объединяющий всех граждан страны независимо от национальности и вероисповедания. По традиции 12 июня в городах проходят концерты, фестивали и патриотические акции, а завершается день праздничным салютом. Кремль в Москве вручает государственные премии выдающимся учёным, артистам и общественным деятелям.

Так что планируйте длинные выходные заранее. Четыре дня без будильника — хороший повод перезагрузиться в середине июня.

