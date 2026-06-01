В Новосибирске ожидается жара до +26 градусов на День России

День России новосибирцы встретят по-настоящему летней погодой. Согласно прогнозам метеорологических сервисов, в пятницу, 12 июня, столбики термометров поднимутся до +22...+26 градусов. Ожидается переменная облачность, но синоптики предупреждают о вероятности кратковременных дождей, особенно во второй половине дня.

Ночь перед праздником будет довольно тёплой — температура воздуха составит +14...+15 градусов.

В субботу, 13 июня, погода существенно не изменится: днём ожидается +23...+26 градусов . Однако в этот день возрастает вероятность грозы. По данным некоторых сервисов, возможны осадки, а порывы ветра могут усиливаться.

Воскресенье, 14 июня, станет чуть прохладнее — днём прогнозируют +22...+24 градуса, ночью — около +14 . Осадки также не исключены.

Специалисты отмечают, что вторая декада июня в целом будет теплее первой . Однако тем, кто планирует праздничные мероприятия на открытом воздухе, стоит иметь в виду переменчивый характер сибирской погоды: возможны как кратковременные дожди, так и резкие перепады температуры .

Ранее синоптики предупреждали, что самые жаркие дни в июне ожидаются после 14 числа — воздух может прогреваться до +33 градусов. Поэтому на День России погода будет вполне комфортной, без изнуряющей жары, но с типичными для начала лета осадками.