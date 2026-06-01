День защиты детей 1 июня 2026 года: тёплые открытки к празднику

Первого июня в России и многих других странах мира традиционно отмечается Международный день защиты детей.

История праздника берёт начало в 1925 году, когда на Всемирной конференции по благосостоянию детей в Женеве прозвучал призыв учредить специальный день, посвящённый защите юных граждан. Официальное решение закрепили в ноябре 1949 года на сессии Международной демократической федерации женщин, а уже в 1950 году 1 июня отметили впервые.

С тех пор праздник прочно вошёл в календарь памятных дат, ежегодно напоминая о необходимости создавать для детей безопасную среду, полную заботы и возможностей для развития.

