сегодня 11:52
политика общество

Депутат Игнатов получил наивысший процент поддержки по одномандатным округам на праймериз «Единой России»

В Новосибирской области завершилось предварительное голосование партии «Единая Россия» по отбору кандидатов на выборы в Государственную думу РФ, которые состоятся в сентябре 2026 года. Итоги были опубликованы 1 июня. По итогам голосования в одномандатных округах, наивысший процент поддержки получил действующий депутат Госдумы Виктор Игнатов.

В Барабинском одномандатном избирательном округе №140 за него отдали голоса более 64 процентов участников. В абсолютных цифрах поддержку Игнатову выразили почти 30 тысяч человек. Сам парламентарий назвал такой результат большой ответственностью и сигналом о том, что он движется в правильном направлении. Он поблагодарил сторонников, общественников и коллег-депутатов за оказанное доверие, пообещав оправдать его дальнейшей работой.

В других одномандатных округах региона победителями стали действующие депутаты Госдумы Олег Иванинский в округе №137 (Новосибирский) и Дмитрий Савельев в округе №138 (Центральный), а также предприниматель Дмитрий Селезнев округе №139 (Искитимский). По партийному списку лучший результат в регионе показал первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков.

Всего в предварительном голосовании «Единой России» на территории Новосибирской области приняли участие более 190 тысяч человек.

Наталья Шлюшинская
журналист

