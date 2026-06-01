Духов день 1 июня: что категорически нельзя делать в этот праздник

Сегодня, 1 июня, православные верующие встречают Духов день. Он всегда выпадает на понедельник, сразу после Троицы. В церковном календаре этот праздник посвящён Святому Духу — третьей ипостаси Бога. Для новосибирцев день особенный: храмы города встретили прихожан праздничными службами ещё с утра.

С Духовым днём связано немало народных традиций и запретов. Самый известный касается земли. Считается, что сегодня она именинница, а значит, тревожить её категорически нельзя. Под запретом любые земляные работы: копать грядки на дачах под Новосибирском, сажать рассаду, пахать поле или даже просто втыкать в землю колья. Нарушишь запрет — можешь остаться без урожая, говорили предки.

Под замок попадает и домашний труд. В Духов день не рекомендуется мыть полы, стирать, шить и заниматься генеральной уборкой. Священники советуют посвятить эти сутки молитве, размышлениям и общению с близкими. Никакой тяжёлой работы — только покой. Ещё одно важное табу касается воды: купаться в реках и озёрах Новосибирской области в этот день не стоит. По старым поверьям, русалки как раз просыпаются и могут затащить человека на дно. В современном прочтении это скорее призыв к осторожности на водоёмах в начале лета.

Запрещены также ссоры, сквернословие и злые помыслы. День нужно прожить в мире и тишине. А вот что поощряется, так это сбор трав. Знахари верили, что именно в Духов день растения набирают особую целебную силу. Так что прогулка за городом пойдёт только на пользу.

Ранее сообщалось, как в Центральном парке Новосибирска отметили День защиты детей.